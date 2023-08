Due nuove web serie animate annunciate: Calcio spagnolo

Due nuove serie animate sono state annunciate durante l’ultimo Pokémon Presents. La prima serie, intitolata “Pokémon: Venti di Paldea”, è ambientata nella regione di Paldea, dove si trovano i Pokémon Scarlatto e Violetto. La trama segue tre studenti dell’accademia arancione mentre imparano molte cose utili per il loro percorso di crescita. La seconda serie, chiamata “Pokémon: Verso la cima”, si concentra sul gioco di carte collezionabili Pokémon. La protagonista, Ava, scoprirà il suo talento naturale nel gioco di carte insieme al suo Pokémon compagno, Oddish. Entrambe le serie saranno pubblicate sul canale ufficiale di YouTube nelle prossime settimane. “Pokémon: Venti di Paldea” sarà composta da quattro episodi e debutterà il 6 settembre. Invece, “Pokémon: Verso la cima” farà il suo debutto in occasione degli inizi dei Campionati Mondiali Pokémon 2023 di Yokohama. Le serie saranno animate dallo studio WIT STUDIO, famoso per il suo lavoro su “Ranking of Kings”.

