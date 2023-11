Due piazze a Milano. Salvini: Fascista chi è contro Israele – Notizie – Agenzia ANSA can be rewritten in Italian as Due piazze a Milano. Salvini: Fascista chi è contrario a Israele – Notizie – ANSA – Agenzia ANSA.

“A Milano si è svolta una manifestazione organizzata dalla Lega in difesa dei valori dell’Occidente per sostenere il popolo israeliano. Contestualmente, si è tenuta anche una manifestazione pro Palestina per chiedere il cessate il fuoco nella striscia di Gaza.

Matteo Salvini ha attaccato gli manifestanti pro Palestina definendoli fascisti che odiano Israele. Ha partecipato alla manifestazione insieme agli esponenti del partito, sindaci, governatori e ministri.

La manifestazione è stata contraddistinta da invocazioni di pace e scambi di insulti, alimentate anche dalle polemiche pregresse riguardanti le minacce contro Salvini. I leghisti si sono lamentati che queste minacce non abbiano ricevuto una condanna adeguata.

Salvini ha sottolineato che il nemico non è l’Islam ma il fanatismo, l’estremismo e il terrorismo. Ha invitato rappresentanti di diverse religioni a parlare dalla piazza, inclusi un ambasciatore d’Israele e un operaio musulmano che ha attaccato Hamas.

La manifestazione è stata anche un modo per dimostrare che non si ha paura, nonostante le critiche ricevute per il rischio di situazioni pericolose.

Salvini ha criticato la sinistra che, secondo lui, rivendica giustamente parità di diritti ma allo stesso tempo difende l’estremismo islamico, facendo riferimento alla battaglia per i diritti Lgbt.

Ha anche criticato i vertici delle Nazioni Unite e il fatto che spetterà all’Iran presiedere il Forum sociale 2023 del Consiglio dei diritti umani, sottolineando il record di condanne a morte per impiccagione del paese.

Nel corteo pro Palestina sono state intonate canzoni e esposti cartelloni che criticavano Israele, inclusi insulti rivolti a Salvini. Erano presenti anche bandiere palestinesi, oltre a quelle di Sinistra Italiana e Unione Popolare, e un cartellone che inneggiava ad Hamas.

La Lega ha risposto alle critiche parlando contro l’occupazione della Palestina e chiedendo di allontanare Hamas dalla Palestina e dai contesti occidentali, e di non finanziare il terrorismo.

Prima di Salvini, hanno parlato il ministro Giuseppe Valditara e il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che hanno espresso il loro sostegno alla manifestazione.

Salvini ha concluso la manifestazione affermando che l’Italia e l’Occidente non devono avere paura e che Israele ha il diritto di esistere. Ha sostenuto l’obiettivo di due popoli e due Stati.”