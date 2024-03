Elicottero precipita sul Monte Rosa – La Prealpina

Condizioni Generali di Vendita sul Sito www.prealpina.it

Le Condizioni Generali di Vendita regolano l’offerta e la vendita di prodotti sul sito web www.prealpina.it da parte de la Società Editoriale Varesina S.p.a. Il sito è di proprietà di SEV, mentre il nome a dominio è di La Prealpina S.r.l.

Le Condizioni si applicano a tutti i contratti conclusi con SEV tramite il sito e possono essere modificate in qualsiasi momento, disponibili solo in lingua italiana. Non si applicano alla vendita di prodotti da parte di altri soggetti presenti sul sito tramite link.

I prodotti sul sito sono offerti, distribuiti e venduti da SEV. L’acquisto dei prodotti richiede la registrazione e è aperto sia ai consumatori che ai professionisti. La registrazione è gratuita e permette l’accesso a diverse funzionalità.

Per concludere un acquisto, l’utente deve completare l’ordine e i prodotti sono disponibili finché esauriti. I prezzi sono espressi in Euro e includono l’IVA. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario, anche presso un punto di ritiro.

La consegna avviene all’indirizzo indicato nell’ordine, sia a domicilio tramite corriere o Poste Italiane che presso un punto di ritiro. L’utente ha diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna e deve seguire la procedura di reso contattando il servizio clienti.

SEV non è responsabile per errori derivanti da immagini o testi sul sito, mentre tutte le informazioni sono riservate e protette. I dati personali dell’utente sono trattati in conformità alla legge sulla protezione dei dati personali.

Il contratto è soggetto al diritto italiano e in caso di controversia il foro competente è quello di Varese. Per informazioni sull’ordine, contattare il servizio clienti via e-mail, ma non per effettuare ordini sui prodotti del sito.