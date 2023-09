Esplosione delle vendite di farmaci anti-diabete usati per dimagrire: Falsi e pericolosi – EuropaOggi

“Molte persone rischiano la propria salute acquistando medicinali falsi contenenti semaglutide, un principio attivo anti-diabete che promette anche di favorire la perdita di peso. Questo fenomeno preoccupante ha spinto le autorità a restrizioni nella vendita del farmaco Ozempic, utilizzato nel trattamento del diabete di tipo 2, al fine di evitare rischi per chi ne ha effettivamente bisogno.

Risulta evidente che i pazienti, alla ricerca disperata di soluzioni per dimagrire, stanno tentando di ottenere il farmaco attraverso canali non ufficiali come farmacie online, social media o centri estetici. Tuttavia, è importante sottolineare che ciò comporta seri rischi per la salute.

Infatti, truffatori in tutta Europa stanno producendo e vendendo miscele contraffatte che contengono semaglutide falso, compromettendo la sicurezza dei consumatori. Alcune spa termali falsamente pubblicizzano il semaglutide o le sue imitazioni senza prescrizione medica, ingannando i clienti.

L’acquisto di semaglutide online comporta il rischio di ottenere prodotti contraffatti oppure contenenti ingredienti tossici o addirittura veleni. Inoltre, si è verificato un allarme importante relativo ai potenziali effetti collaterali, tra cui il rischio di suicidio, legati all’assunzione di farmaci a base di semaglutide per la gestione del peso.

È importante notare che il semaglutide è presente in due farmaci: l’Ozempic e il Wegovy. Mentre il primo è commercializzato in Italia, il secondo non è ancora disponibile sul mercato. Tuttavia, l’aumento delle vendite è stato causato da uno studio clinico che ha dimostrato la significativa perdita di peso ottenuta con l’uso di questi farmaci.

Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e prevenire episodi come l’acquisto di medicinali falsi, le autorità europee stanno prendendo provvedimenti per controllare le vendite e imporre prescrizioni più severe.

Infine, desideriamo sottolineare che l’Ozempic è indicato esclusivamente per il trattamento del diabete di tipo 2 e il suo utilizzo per la gestione del peso è rischioso e non autorizzato. La salute dei pazienti è preziosa, pertanto è fondamentale consultare un medico qualificato prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco.”