Faro dellAntitrust su Ryanair per abuso di posizione dominante

Autorità Antitrust avvia indagine su Ryanair per abuso di posizione dominante

L’Autorità Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Ryanair, la popolare compagnia aerea low-cost, per possibile abuso di posizione dominante nel settore del trasporto aereo. Secondo le accuse, Ryanair avrebbe sfruttato la sua posizione dominante non solo per controllare il mercato dei voli, ma anche quello di altri servizi turistici come hotel e noleggio auto, a discapito delle agenzie di viaggio e dei consumatori.

La compagnia aerea sembra ostacolare attivamente l’acquisto dei biglietti direttamente dal suo sito da parte delle agenzie di viaggio, preferendo vendere attraverso la propria piattaforma GDS solo alle agenzie tradizionali, con condizioni peggiorative. Questo comportamento limita la vendita dei biglietti alle agenzie di viaggio, che sono uno dei primi punti di contatto per molti turisti, e crea condizioni svantaggiose per i consumatori finali.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha commentato positivamente l’avvio dell’indagine, definendola un segnale importante per garantire la massima trasparenza nel settore del trasporto aereo. Urso ha anche sottolineato che la recente normativa presentata dal governo al Parlamento, volta a contrastare le distorsioni di mercato nel settore dei voli aerei, va nella giusta direzione.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha accolto l’indagine dell’Antitrust affermando che porterà maggiore trasparenza per tutti i soggetti coinvolti e si auspica che venga estesa ad altri aspetti del settore. Wilson ha anche incontrato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per discutere del posizionamento di Ryanair nel mercato siciliano e dell’obiettivo di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo.

La Regione Siciliana ha accolto positivamente la richiesta di incontro di Wilson e sta valutando l’ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo. Il CEO di Ryanair ha sottolineato che la compagnia spera di potenziare la connettività per la Sicilia e sta già espandendo la propria flotta aerea, con l’arrivo di altri 400 aeromobili.

In conclusione, l’indagine dell’Autorità Antitrust su Ryanair per abuso di posizione dominante rappresenta un importante passo avanti nel garantire la massima trasparenza nel settore del trasporto aereo. Si spera che questa indagine porti a un miglioramento delle condizioni per le agenzie di viaggio e i consumatori, e che si avvii un dialogo costruttivo tra Ryanair e le autorità regionali per garantire prezzi più accessibili e una maggiore connettività per la Sicilia.