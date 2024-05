Fentanyl, allerta in Italia: tracce del farmaco oppioide trovate in dosi di eroina

Sistema di allerta per droghe emette avviso per presenza di fentanyl in eroina a Perugia

Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D) ha recentemente emesso un avviso per la presenza di fentanyl nell’eroina venduta a Perugia. Il fentanyl è un potentissimo oppioide utilizzato come anestetico, ma anche come stupefacente negli Stati Uniti.

Gli effetti collaterali del fentanyl includono sedazione, sonnolenza, confusione mentale, nausea, coma e persino la morte, anche con dosi minime. Per contrastare il rischio di abuso di questa pericolosa sostanza, è stato attivato il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici.

NEWS-D sta collaborando strettamente con le forze di polizia e le amministrazioni competenti per rafforzare la rete di monitoraggio territoriale al fine di individuare tempestivamente sostanze dannose per la salute pubblica. Il sistema NEWS-D è operativo dal 2009, in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e altri enti preposti alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Per ulteriori aggiornamenti su questa importante vicenda, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito web. La sicurezza e la salute della comunità sono la nostra priorità.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Parole: 248)