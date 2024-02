Fine del gioco per i Ferragnez: rottura tra Chiara Ferragni e Fedez – Il Sole 24 ORE

Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più celebri d’Italia, sembrano aver messo fine alla loro relazione, secondo quanto riportato da Dagospia. Il rapper avrebbe lasciato la loro casa sin dalla scorsa domenica, e sembra che il rapporto tra i due non sia mai stato lo stesso dopo il festival di Sanremo dell’anno scorso.

Si dice che Fedez abbia rinfacciato a Chiara i suoi problemi giudiziari, che avrebbero influenzato negativamente gli affari della coppia. Nonostante ciò, la Ferragni si aprirà sul tema con Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa del 3 marzo.

Definiti la “Royal Family” italiana, Fedez e Chiara, meglio conosciuti come Ferragnez, rappresentavano la coppia più ammirata nel mondo dell’influencer marketing. Fedez, oltre ad essere giudice a X Factor, autore dell’inno del Movimento 5 Stelle e un attivista Lgbt+, è sempre stato al fianco di Chiara nelle varie iniziative sociali e politiche.

D’altra parte, Chiara è considerata un’unico influencer capace di influenzare la reputazione delle aziende che supporta. Insieme, Fedez e Chiara sono stati sempre in prima linea per sostenere cause importanti, ma anche per vantare la propria pecunia.

A quanto pare, la fine della loro relazione è destinata a lasciare un vuoto nel mondo dell’influencer marketing, dove la coppia Ferragnez ha sempre brillato per la propria presenza e il proprio impegno. Resta da vedere come i fan reagiranno a questa notizia e cosa riserverà il futuro per entrambi.