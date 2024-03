Fisco, arriva il nuovo 730 semplificato: basterà rispondere alle domande del sistema per aggiornare la…

Una nuova modalità semplificata per compilare il modello 730 è stata introdotta dall’Agenzia delle Entrate, basata sui dati dei dipendenti e dei pensionati. Basterà rispondere a domande semplici per confermare o integrare le informazioni proposte, che verranno automaticamente inserite nella dichiarazione. In caso di modifiche ai dati proposti, il contribuente verrà avvisato. È possibile scegliere tra questa nuova modalità e quella tradizionale, in base alle proprie esigenze.

Le novità sono previste dal decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, che mira a semplificare le dichiarazioni dei redditi. Le modalità tecniche saranno definite annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Nel 2023 sarà introdotta la dichiarazione precompilata, con 19,7 milioni di download previsti. Le informazioni precaricate dall’Agenzia supereranno quota 1,3 miliardi, includendo maggiori dettagli sulle spese sanitarie, i premi assicurativi e le certificazioni uniche.

Queste misure mirano a semplificare e rendere più efficiente il processo di compilazione della dichiarazione dei redditi per i cittadini italiani. Si tratta di un passo importante verso una maggiore trasparenza e facilità nel rapporto tra contribuenti e ente fiscale. Le novità saranno implementate progressivamente nei prossimi anni, con l’obiettivo di semplificare al massimo le procedure fiscali per tutti i cittadini.