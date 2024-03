Francia, laborto entra in Costituzione: «Siamo felici, ma a metà» – Lintervista alla scrittrice e femminista Pauline Harmange

La Francia approva l’introduzione della libertà garantita all’aborto nella Costituzione

La Francia è diventata il primo Paese ad introdurre nella propria Costituzione la libertà garantita alla donna di abortire. Deputati e senatori hanno approvato la modifica della Carta fondamentale proposta dal governo di Macron, determinando le condizioni in cui si può esercitare questa libertà.

La legge, nota come legge Simone Veil, permette alle donne di abortire fino alla fine della 14esima settimana di gravidanza o per motivi medici durante tutto il periodo di gestazione. L’autrice Pauline Harmange ha commentato la decisione come una reazione alla riduzione del diritto all’aborto in tutto il mondo.

Tuttavia, il disegno di legge è stato approvato con la parola “libertà” anziché “diritto”, suscitando rammarico tra le femministe. Harmange spera che questa scelta possa incoraggiare le donne a parlare apertamente della propria esperienza di aborto, sottolineando che si tratta di una questione politica e non privata.

L’autrice ha ribadito l’importanza di discutere e difendere il diritto di una donna a decidere del proprio corpo, auspicando che la decisione presa in Francia possa influenzare positivamente il dibattito sul tema a livello internazionale.