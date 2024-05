Gianfranco Fini, condanna con sconto per la casa di Montecarlo: «Deluso, una sentenza illogica»

Il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza riguardante la compravendita dell’appartamento di Montecarlo ereditato dalla contessa Annamaria Colleoni all’Alleanza Nazionale. È emersa un’attività di riciclaggio di denaro coinvolgente la compagna, il cognato e il suocero dell’ex presidente del partito Gianfranco Fini. Fini è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, la compagna a 5 anni, il cognato a 6 anni, il suocero a 5 anni e Rudolf Theodor Baetsen a 8 anni. La sentenza ha portato a confische di denaro per un totale di milioni di euro.

Fini è stato riconosciuto colpevole solo per aver autorizzato la vendita dell’appartamento a una società offshore senza conoscere l’acquirente. Il politico ha commentato la sentenza dichiarando di non aver saputo dell’acquisto da parte del cognato e di non aver avuto intenzione di partecipare a un’attività illecita. Ha annunciato ricorso in appello insieme ai suoi avvocati, sostenendo di non dovere scuse a nessuno ma di aver commesso un errore di leggerezza nell’autorizzare la vendita dell’appartamento.

La questione ha provocato una divisione politica e mediatica nel passato di Fini, con il cognato attualmente latitante. L’originario impianto accusatorio coinvolge un giro societario complesso che collega il riciclaggio di denaro alla compra-venta dell’appartamento di Montecarlo, con dei soldi provenienti da imposte non pagate da Francesco Corallo. Nonostante il prezzo salato a livello umano e familiare, l’ex presidente non si sente in colpa per quanto accaduto.