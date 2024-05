Guerra in Ucraina: Inviati rinforzi nella regione di Kharkiv

L’integrazione della Georgia nell’UE minacciata dalla legge sugli agenti stranieri e la campagna di intimidazione contro la società civile

Durante la sua visita in Georgia, il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, ha sottolineato l’importanza dei principi fondamentali dell’Unione Europea nel processo di integrazione. Tsahkna ha evidenziato che l’integrazione nell’UE è un processo basato su passi concreti, che portano benefici come la liberalizzazione dei visti, il libero scambio e la possibilità di adesione.

Tuttavia, se ci si allontana dai principi basilari dell’UE, anche i benefici scompaiono. Questo è il motivo per cui i ministri lituano, lettone e islandese hanno espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi della politica georgiana. In particolare, la legge sugli agenti stranieri e la campagna di intimidazione contro la società civile mettono in pericolo l’integrazione della Georgia nell’UE e nella Nato.

La ministra degli Esteri lettone ha ribadito l’importanza della libertà, democrazia, diritti umani e stato di diritto per l’UE. Ha sottolineato che le persone hanno il diritto di organizzarsi e manifestare le proprie opinioni, e che lo stato deve rispettare questo diritto.

In caso di violazioni dei diritti umani e repressione, l’UE può imporre sanzioni. È fondamentale che la Georgia rispetti i principi dell’UE per garantire il proprio futuro europeo. Soltanto mantenendo la democrazia e il rispetto dei diritti umani, la Georgia potrà continuare sulla strada dell’integrazione europea.