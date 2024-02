Guida al nuovo bond: dalla premiazione alla tassazione – Il Sole 24 ORE

Il governo italiano ha annunciato l’introduzione di un “premio finale extra” per coloro che acquistano e mantengono i BTP Valore fino alla scadenza durante il periodo di collocamento. Per la terza emissione, il premio sarà del 0,7% dell’importo nominale acquistato. Le cedole verranno pagate su base trimestrale, come nella precedente emissione. Il lotto minimo acquistabile per i BTP Valore è di 1.000 euro, con un minimo acquistabile per ogni ordine di 1.000 euro e la possibilità di acquistare in multipli di 1.000 euro durante l’emissione. Questa misura è stata adottata per incentivare gli investimenti nei titoli di Stato italiani e garantire un ritorno extra per coloro che mantengono i BTP Valore fino alla scadenza. Si prevede che questa iniziativa possa attirare un maggior numero di investitori sul mercato dei titoli di Stato italiani e contribuire alla stabilità economica del paese.

