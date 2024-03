Hacker, nuova minaccia dai messaggi vocali – Il Sole 24 ORE Rewritten in Italian: Hacker, nuova minaccia dai messaggi vocali – Il Sole 24 ORE

La società di sicurezza informatica Check Point Software ha identificato una nuova tecnica utilizzata dagli hacker: l’invio di messaggi vocali tramite email contenenti virus dannosi. Questo metodo, in passato utilizzato per trarre in inganno gli utenti di WhatsApp, ora prende di mira le aziende che consentono la notifica vocale tramite email dei messaggi nella segreteria telefonica.

Gli hacker, invece di inviare un normale file audio, allegano un programma eseguibile che, una volta aperto, avvia un virus sul computer della vittima. Ciò ha portato a più di mille attacchi di questo tipo a livello mondiale, con l’oggetto dell’email contenente un numero di telefono falso per ingannare ulteriormente le vittime.

Jeremy Fuchs, esperto di sicurezza informatica di Check Point Software, ha evidenziato che gli hacker si mascherano da marchi ben noti e aggiungono messaggi vocali per convincere gli utenti a fornire le proprie credenziali. Questo ricorda una campagna di hacking su WhatsApp scoperta due anni fa da Armorblox, in cui i criminali si spacciavano per funzionari di un centro per la sicurezza stradale e inviavano messaggi vocali contenenti malware.

Questa nuova forma di attacco informatico sottolinea l’importanza di essere vigili e consapevoli riguardo alle email sospette e agli allegati ricevuti, specialmente se provengono da mittenti sconosciuti o contengono messaggi vocali non richiesti. In un momento in cui la sicurezza informatica è sempre più minacciata dagli hacker, è essenziale adottare misure rigorose per proteggere i propri dati e dispositivi da potenziali cyber attacchi.