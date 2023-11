I backup di WhatsApp su Android occupano lo spazio cloud dellaccount Google

A partire dal mese di dicembre, i backup delle chat di WhatsApp su dispositivi Android saranno conteggiati nel limite di spazio di archiviazione cloud offerto gratuitamente dall’account Google. Questa modifica è stata annunciata da Google e WhatsApp, che hanno sottolineato che l’esperienza di backup sarà simile anche su altre piattaforme.

Questa modifica segna un ritorno alla situazione precedente al 2018, quando i backup delle chat non contribuivano ad erodere lo spazio cloud disponibile per gli utenti Google. Al momento, tutti gli utenti Google hanno a disposizione 15 GB di spazio di archiviazione gratuito, che comprende anche i backup delle chat di WhatsApp. Tuttavia, è possibile ampliare questo limite tramite l’acquisto di piani a pagamento offerti da Google One.

I piani a pagamento di Google One consentono agli utenti di aumentare lo spazio di archiviazione cloud a disposizione. Il prezzo base per un piano di 100 GB è di 19,99 euro all’anno, se si opta per il pagamento annuale. Tuttavia, i prezzi con tariffazione mensile sono leggermente più alti.

La modifica che riguarda i backup delle chat di WhatsApp sarà implementata il prossimo mese e sarà completata entro la prima metà del 2024. Questo significa che, a partire da dicembre, i backup delle chat di WhatsApp su dispositivi Android utilizzeranno lo spazio di archiviazione cloud dell’account Google, compresi i 15 GB gratuiti. Gli utenti che desiderano aumentare la quantità di spazio a loro disposizione possono optare per l’acquisto di piani a pagamento offerti da Google One.

L’annuncio di questa modifica è stato ben accolto dagli utenti che utilizzano WhatsApp come principale piattaforma di messaggistica. Tuttavia, alcuni potrebbero essere preoccupati per la quantità di spazio disponibile, soprattutto se utilizzano l’applicazione frequentemente e hanno bisogno di archiviare un grande numero di chat. Tuttavia, la possibilità di ampliare lo spazio di archiviazione con i piani a pagamento di Google One offre un’opzione comoda e flessibile per coloro che desiderano una maggiore capacità di archiviazione.