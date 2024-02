Il Basket Napoli ha vinto la Coppa Italia di pallacanestro, battendo in finale lOlimpia Milano – Il Post

Il Napoli Basket ha trionfato nella Coppa Italia di pallacanestro, sconfiggendo l’Olimpia Milano con un punteggio di 77-72 nella finale emozionante che si è svolta alla Inalpi Arena di Torino. Questa è la seconda volta che il Napoli si aggiudica il prestigioso trofeo, avendo vinto l’ultima volta nel lontano 2006.

La Coppa Italia di pallacanestro è riservata alle prime otto squadre classificate alla fine del girone di andata della Serie A e si disputa in un formato ad eliminazione diretta. Il Napoli, nonostante partisse come settima, ha sorpreso tutti sconfiggendo squadre blasonate come Brescia, Reggiana e infine l’Olimpia Milano.

In finale, il Napoli ha dominato la sfida grazie alla tripla decisiva di Pullen e ai 21 punti realizzati da Ennis. L’Olimpia Milano, una squadra con un palmarès ricchissimo avendo vinto la Coppa Italia per ben 8 volte, non è riuscita a difendere il titolo e ha dovuto arrendersi al Napoli.

L’intero torneo si è svolto in soli quattro giorni, con le prime partite che hanno preso il via il 14 febbraio. La vittoria del Napoli rappresenta un grande successo per la squadra e conferma il suo talento e la sua determinazione. Non resta che attendere con trepidazione le prossime sfide e le prossime stagioni ricche di emozioni e sorprese nel mondo della pallacanestro italiana.