Il calcio spagnolo

Tineco, l’azienda leader nell’innovazione delle soluzioni per la pulizia della casa, ha presentato quattro nuovi elettrodomestici smart: PURE ONE STATION, FLOOR ONE S7 STEAM & COMBO e OVENI ONE. Questi dispositivi rivoluzionari promettono di semplificare la vita domestica e rendere le pulizie più efficienti.

Il PURE ONE STATION è un dispositivo 4 in 1 che combina quattro importanti funzioni in un unico dispositivo. Dotato di filtri HEPA a 5 strati, un serbatoio dello sporco Eco da 3 litri e caratteristiche avanzate come la spazzola ZeroTangle™ e il sensore smart iLOOP™, il PURE ONE STATION assicura una pulizia profonda ed efficace. È disponibile a 799 euro sul sito ufficiale di Tineco e su Amazon.

Il FLOOR ONE S7 COMBO è un dispositivo multifunzione che si trasforma da aspirapolvere senza fili a potente lavapavimenti. Grazie al sistema Fresh Water Mopping, alla spazzola ZeroTangle™, al sensore intelligente Tineco iLOOP™ e al sistema di autopulizia, il FLOOR ONE S7 COMBO offre prestazioni eccellenti. L’autonomia di 40 minuti per la lavapavimenti e 65 minuti per l’aspirapolvere permette di completare le pulizie con facilità.

Il FLOOR ONE S7 STEAM è invece un dispositivo 3-in-1 senza fili che combina aspirapolvere, mocio e pulitore a vapore. Con il vapore riscaldato a 140 ℃, questo dispositivo garantisce un pavimento pulito e disinfettato in metà del tempo di pulizia necessario. Un alleato ideale per mantenere la casa impeccabile.

Infine, Tineco OVENI ONE è un forno intelligente con un’app integrata e un controllo intelligente della temperatura. Grazie a un touchscreen da 7,84 pollici, è possibile controllare ogni fase della preparazione dei cibi. Questo permette di cucinare con precisione e ottenere risultati perfetti.

Tineco è riconosciuta come un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti e offre una gamma completa di soluzioni per la cura dei pavimenti. Per ulteriori informazioni su Tineco e i suoi innovativi prodotti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’azienda.

Con i loro nuovi elettrodomestici smart, Tineco ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia nell’innovazione e nel miglioramento della vita domestica. Le pulizie non saranno più un compito temuto, ma diventeranno un’attività rapida ed efficiente grazie a questi fantastici dispositivi.