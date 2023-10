Il Calcio spagnolo

TIM cerca di riportare i suoi vecchi clienti grazie a una nuova offerta winback chiamata TIM Power Iron. L’offerta è rivolta agli ex clienti che desiderano tornare a TIM e promette loro un prezzo vantaggioso. L’offerta comprende 100GB di traffico Internet in tecnologia 5G, minuti ed SMS illimitati.

Questa offerta è disponibile presso i negozi TIM ed è valida per clienti provenienti da vari operatori, ad eccezione di Vodafone, WindTre, Very Mobile, Kena, ho. Mobile e Lycamobile. Tuttavia, i clienti provenienti da operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri possono usufruire di questa offerta.

Un aspetto da tenere in considerazione è che l’offerta include un limite mensile di 18000 minuti e 18000 SMS. Inoltre, una volta che la soglia mensile di dati viene esaurita, il traffico si blocca fino al mese successivo. Tuttavia, si può usufruire di 7GB di traffico dati mensili nei paesi dell’UE; oltre questa soglia, verrà applicato un costo aggiuntivo.

La buona notizia è che l’offerta può essere attivata anche online ed è comprensiva di un mese gratuito. Tuttavia, per attivarla, è necessario acquistare una nuova SIM, il cui costo dipende dall’operatore precedente dei clienti. Infine, è importante sottolineare che l’offerta include una clausola ISTAT che consente a TIM di adeguare i prezzi in base all’inflazione una volta all’anno.

Con questa offerta, TIM spera di riconquistare i vecchi clienti fornendo loro un’opzione conveniente e competitiva. Se sei un ex cliente TIM, potresti voler approfittare di questa opportunità per tornare a TIM e beneficiare di una connessione Internet veloce e illimitata. Non perdere questa offerta esclusiva TIM Power Iron!