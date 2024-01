Il Calcio Spagnolo

Il Milan trionfa con una vittoria convincente contro l’Empoli sul campo del Castellani. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0 a favore dei rossoneri. Le reti sono state segnate da Loftus-Cheek e Giroud su rigore nel primo tempo, e da Traoré nel finale della partita. La squadra milanese ha dimostrato una grande performance sia in attacco che in difesa. Nonostante i tentativi dell’Empoli di contrastare il Milan, non è riuscito a segnare alcun gol. Questa vittoria rafforza la posizione del Milan in classifica e conferma il loro stato di forma positivo. I tifosi del Milan possono essere soddisfatti della prestazione della loro squadra. Ora il Milan si prepara per il prossimo incontro contro un avversario più difficile, dove sarà interessante vedere se saranno in grado di mantenere questa buona forma.

