Il calcio spagnolo

Peppino Gagliardi, noto cantante italiano, è morto a 83 anni nella sua casa a Roma. Gagliardi è stato protagonista della musica napoletana negli anni ’60 e ’70 e ha continuato a lasciare il segno negli anni successivi. Ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, del Festival di Napoli e di ‘Un disco per l’estate’. Alcuni dei suoi successi più famosi includono ‘Settembre’, ‘Ti amo e ti amerò’ e ‘Come le viole’.

Era appassionato di musica fin da bambino e ha imparato a suonare diversi strumenti. Uno dei suoi brani più famosi, ‘Se tu non fossi qui’, scritto da maestro Rossi, è stato interpretato anche da Mina. Altre sue canzoni sono state colonna sonora di film di successo come ‘Profumo di donna’ di Dino Risi.

Gagliardi ha vissuto a Roma per molti anni e la notizia della sua morte è stata annunciata da Gianni Aterrano su Facebook. Con il suo inconfondibile timbro vocale, è stato considerato la voce degli anni ’70 con brani come ‘Settembre’ e ‘Gocce di mare’. Era noto per il suo stile raffinato e ha ottenuto il suo primo grande successo 60 anni fa con ‘Tamo e t’amero’. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo e con ‘Se tu non fossi qui’ è arrivato al secondo posto.

Gagliardi era un interprete iconico dell’epoca e delle sue lunghe estati, e ha portato al successo molti brani diventati dei classici. È stato definito il “cantore dell’amore nevrotico” e era apprezzato anche all’estero, da band come gli ABBA a Alvaro Soler.