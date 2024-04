Il calcio spagnolo

WhatsApp si prepara a importanti cambiamenti a partire dall’11 aprile, in risposta ai nuovi regolamenti dell’UE, il Digital Services Act e il Digital Markets Act. Gli utenti potranno presto inviare messaggi da WhatsApp ad altre app supportate di terze parti e saranno modificati i meccanismi di trasferimento dei dati internazionali.

Una delle novità più rilevanti è il cambiamento dell’età minima per iscriversi su WhatsApp, che passerà da 16 a 13 anni. Chi si è registrato dopo il 15 febbraio ha già accettato i nuovi Termini, mentre per coloro che erano già iscritti arriverà una notifica informativa.

Con l’aggiornamento, verrà introdotta l’interoperabilità tra WhatsApp e app di terze parti come Signal o Telegram. Cambieranno anche le regole per l’età minima per iscriversi e saranno introdotte linee guida specifiche per i Canali al fine di contrastare la disinformazione.

È importante sottolineare che l’aggiornamento non prevede la condivisione aggiuntiva di dati personali e le conversazioni rimarranno protette dalla crittografia end-to-end. Questo cambiamento rispecchia il panorama normativo in continua evoluzione per le aziende tecnologiche in Europa.

I nuovi regolamenti europei stanno spingendo WhatsApp a modificare il proprio funzionamento, offrendo agli utenti nuove possibilità di interazione e una maggiore sicurezza dei dati. Resta da vedere come saranno accolte queste novità dagli utenti e come influiranno sul modo in cui utilizziamo il famoso servizio di messaggistica istantanea.