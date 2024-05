Il calcio spagnolo

In Italia, il problema delle infezioni ospedaliere continua a rappresentare una sfida per il sistema sanitario nazionale. Nel periodo 2022-2023, circa 430 mila persone hanno contratto un’infezione durante un ricovero ospedaliero, un dato preoccupante che pone l’Italia al secondo posto in Europa, dopo il Portogallo, per il tasso di infezioni ospedaliere, pari all’8,2%.

Non solo l’Italia ha uno dei tassi più alti di infezioni ospedaliere in Europa, ma ha anche un elevato utilizzo di antibiotici in ambiente ospedaliero, con il 44,7% dei pazienti trattati con questi farmaci, superiore alla media europea del 33,7%. Ancora più preoccupante è il fatto che un terzo dei microrganismi responsabili di queste infezioni è resistente agli antibiotici, rendendo più difficile il trattamento dei pazienti.

Le infezioni più comuni negli ospedali italiani riguardano il tratto respiratorio, il tratto urinario, il sito chirurgico, il flusso sanguigno e quello gastrointestinale. Ma il 20% di queste infezioni potrebbero essere prevenute con interventi relativamente semplici, come il lavaggio delle mani e la garanzia di camere singole e personale specializzato.

Dopo la pandemia da Covid-19, l’Italia ha registrato un aumento delle infezioni ospedaliere e dell’uso di antibiotici. È necessario standardizzare le pratiche e aumentare la conformità alle misure di prevenzione per contrastare efficacemente questa diffusione e proteggere la salute dei pazienti nell’UE/SEE. Solo così si potrà garantire un sistema sanitario più sicuro e efficiente per tutti.