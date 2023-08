Il calcio spagnolo

“Dopo l’incontro con l’opposizione, Giorgia Meloni ha scritto una lettera al Corriere della Sera sul salario minimo, sottolineando che il lavoro pagato in modo dignitoso è una priorità. Tuttavia, Meloni ha ribadito le sue critiche riguardo al pericolo che il salario minimo possa diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo, peggiorando le condizioni lavorative.

Meloni difende anche i salari del suo governo, sostenendo di aver dedicato risorse al taglio del cuneo fiscale e al potere d’acquisto delle famiglie. Secondo Meloni, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è il luogo adeguato per discutere del salario minimo e si aspetta una proposta sul “lavoro povero” entro 60 giorni.

Meloni sostiene che alzare i redditi passa attraverso una nazione che torna a crescere, sottolineando l’importanza di spezzare il vicolo cieco della non-crescita economica. Meloni propone di avviare un confronto veloce presso il Cnel per proporre misure concrete sul “lavoro povero”, non solo sul salario minimo, al fine di sviluppare una legislazione efficace basata su dati reali.

Il Cnel, guidato da Renato Brunetta, si è già candidato a studiare l’intervento sul salario minimo e ha presentato otto proposte in materia. Queste proposte includono il coinvolgimento e il confronto con le parti sociali, l’affrontare i problemi che ostacolano la crescita dei salari, l’attenzione alla bassa produttività e alla qualità della contrattazione collettiva, l’intervento contro i contratti pirata e per la riforma fiscale, e il rilancio della connessione tra salari e andamento delle imprese. Viene anche suggerito di favorire le forme di partecipazione dei lavoratori alle imprese attraverso soluzioni di profit sharing.”

