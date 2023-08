Il calcio spagnolo

Michela Murgia, nota scrittrice italiana, è recentemente deceduta dopo una lunga malattia. La madre dell’autrice, Costanza Marongiu, ha raccontato l’ultimo abbraccio con sua figlia e la telefonata tragica che ha ricevuto dall’amica Claudia che le ha comunicato la morte di Michela. La scrittrice, fin da piccola, aveva dimostrato un grande spirito combattivo, preoccupandosi se non otteneva un alto voto a scuola. Tuttavia, ha tenuto nascosta la malattia alla sua madre fino all’ultimo momento.

Michela Murgia era molto attiva sui social media, soprattutto su Instagram, e si impegnava intensamente nella difesa dei diritti della comunità queer. Non ha mai nascosto di avere avuto un padre violento e ha perfino descritto la sua fuga da casa durante l’infanzia. La madre, Costanza Marongiu, non è sorpresa dal grande successo della figlia, conosceva la forza della sua personalità e sapeva che avrebbe raggiunto i suoi obiettivi.

L’immagine scelta da Costanza Marongiu per ricordare la figlia è quella di un abbraccio tra Michela e suo fratello. Michela aveva molti sogni da realizzare e li ha raggiunti, come viaggiare sull’Orient Express e visitare gli Stati Uniti. La madre non si dispiace del fatto che Michela abbia dato priorità ai suoi sogni, poiché sa che i figli nascono con le ali e poi volano via.

Al momento, Costanza Marongiu non ha ancora conosciuto Lorenzo Terenzi, l’uomo che Michela ha sposato poco prima della sua morte. In una recente intervista sul “Corriere”, Michela aveva ammesso che le restavano pochi mesi da vivere, un’intervista che ha commosso profondamente la madre.

Costanza Marongiu conserva nella sua memoria l’immagine di una figlia vivace e intelligente, sempre la migliore della classe. È orgogliosa di tutti i libri scritti da Michela, che riflettono il suo pensiero e le sue scelte di vita. La scrittrice ha dedicato uno dei suoi romanzi, “Accabadora”, proprio alla madre e alla zia Annetta. La madre preferiva i saggi scritti da Michela, in particolare “Viaggio in Sardegna”.

Infine, la madre aggiunge che gli spaghetti alle arselle di Mistras erano l’ultimo piatto di pasta preferito da Michela. Nell’ultima conversazione con la madre, la scrittrice aveva assicurato di stare bene e che avrebbe preferito morire a casa, piuttosto che in ospedale. Costanza Marongiu afferma di sentire ancora la presenza di Michela intorno a sé, come se fosse ancora con lei.