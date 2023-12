Il farmaco salvavita per i diabetici sarà gratuito in Sardegna

Il farmaco salvavita Baqsimi sarà gratuito per i diabetici sardi grazie all’intervento delle istituzioni. Il promotore dell’iniziativa, Gianluca Mandas, esulta per questa decisione che aiuterà molte persone, in particolare bambini e giovani. Il Consiglio Regionale approva un emendamento che prevede il sostegno finanziario della regione per l’acquisto del farmaco. Il politico asseminese decide di sostenere la battaglia per riportare il medicinale in fascia A, dopo aver appoggiato le proteste dei diabetici e delle loro famiglie. Il prezzo del farmaco è di oltre 140 euro e solo in Sardegna colpisce un bambino ogni 150. Il Baqsimi ha rivoluzionato la vita dei diabetici, in particolare dei bambini a scuola, rendendo più semplice e veloce l’intervento in caso di ipoglicemia. Il ministero della sanità ha spostato il farmaco in fascia C, mettendo a rischio l’accesso a questa soluzione vitale. Ora, in Emilia Romagna e Sardegna, il farmaco è di nuovo accessibile.

Questa è sicuramente una notizia positiva per la comunità diabetica sarda, che conta numerose persone che vivono con questa malattia. L’iniziativa delle istituzioni regionali dimostra una forte sensibilità verso le esigenze dei cittadini e un impegno concreto per garantire un’adeguata assistenza sanitaria. Grazie a questa decisione, i diabetici sardi potranno affrontare la loro condizione in modo più sicuro e sereno. La gratitudine è rivolta a Gianluca Mandas per il suo ruolo di promotore di questa importante lotta per garantire l’accesso a un farmaco di vitale importanza come il Baqsimi. La speranza è che anche altre regioni italiane prendano esempio da questa decisione e offrano la stessa opportunità ai propri cittadini affetti da diabete.