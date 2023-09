Il lussuoso viaggio di Kim Jong-Un per incontrare Putin: sul treno blindato tra aragoste e vini francesi

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-Un, sta viaggiando verso Vladivostok in treno. Kim trascorrerà più di 20 ore sul convoglio, percorrendo circa 1.180 km. Questo viaggio insolito è stato scelto da Kim per mantenere viva una tradizione familiare.

Il treno su cui viaggia Kim è chiamato Taeyangho, che in coreano significa “sole”. Questo convoglio è stato costruito appositamente per il leader nordcoreano e offre tutti i comfort necessari per un viaggio piacevole. Sul treno, infatti, sono disponibili ottimi vini francesi e piatti freschi, come le aragoste.

Uno dei motivi per cui il convoglio impiega tanto tempo per raggiungere la sua destinazione è la protezione corazzata che lo circonda. Questa misura di sicurezza è stata adottata per garantire la sicurezza del leader durante il viaggio.

A bordo del treno ci sono agenti della sicurezza che proteggono Kim Jong-Un e squadre di controllo delle stazioni che si assicurano che tutto proceda regolarmente lungo il percorso.

Il viaggio in treno è una tradizione che è stata avviata dal nonno di Kim Jong-Un, Kim Il-sung, il fondatore della Corea del Nord. Kim ha scelto di continuare questa tradizione per mantenere vivo il ricordo del suo predecessore.

Normalmente, Kim Jong-Un preferisce viaggiare con il suo jet privato, ma questa volta ha scelto di prendere il treno per rispettare la tradizione familiare. Durante il viaggio, il convoglio attraverserà la stazione di Tumangang, al confine russo, per poi proseguire sui binari russi fino a raggiungere Vladivostok.

Il viaggio di Kim Jong-Un è destinato a rafforzare i legami tra la Corea del Nord e la Russia e a promuovere la cooperazione in vari settori. Questo incontro potrebbe rappresentare una mossa strategica per il leader nordcoreano, che sta cercando di diversificare le sue relazioni diplomatiche.