Il messaggio di Mark Zuckerberg: Threads, il social network fa il suo debutto in Europa

Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio di Threads in Europa, un’app di messaggistica sviluppata dal team di Instagram. L’app, che facilita la condivisione di messaggi di testo e la partecipazione a conversazioni online pubbliche, è stata migliorata con diverse funzionalità. Tra esse, vi è l’esperienza web, un feed “Seguiti” e la possibilità di modificare i post e di effettuare ricerche per parole chiave. Gli utenti europei possono scegliere se creare un profilo Threads collegato al proprio account Instagram o utilizzare l’app senza un profilo specifico.

Tuttavia, coloro che scelgono la seconda opzione possono ancora accedere ai contenuti, cercare profili, condividere contenuti tramite link o dalla piattaforma e segnalare contenuti, ma non possono interagire direttamente. È interessante notare che l’opzione “view only” è disponibile solo per gli utenti europei, mentre non è disponibile per gli utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Threads è stato lanciato negli Stati Uniti e nel Regno Unito a luglio e ha registrato inizialmente un grande numero di utenti, tuttavia successivamente ha sperimentato una diminuzione. L’app mira a colmare uno spazio nel settore dei social media concentrandosi sulle conversazioni testuali e cercando di attirare coloro che cercano un’alternativa a piattaforme come Twitter.

Il lancio di Threads in Europa è stato rallentato dalle restrizioni imposte dal Digital Markets Act, tuttavia sembra che ora ci sia stata una svolta. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modifiche apportate all’esperienza degli utenti europei per conformarsi alle normative sulla sicurezza.

Meta, l’azienda madre di Instagram, ha dichiarato che è stato importante prendersi il tempo necessario per comprendere il panorama normativo e dialogare con le autorità di regolamentazione dell’UE. Meta ritiene che Threads sia conforme alle normative vigenti e continuerà a collaborare con le autorità di regolamentazione man mano che il panorama normativo si evolve.

L’arrivo di Threads in Europa potrebbe portare una nuova opzione di messaggistica per gli utenti italiani appassionati di calcio. L’app potrebbe essere utilizzata per condividere notizie, commentare le partite e partecipare alle conversazioni online. Non resta che attendere ulteriori dettagli sul lancio di Threads in Europa e scoprire come gli utenti italiani la accoglieranno.