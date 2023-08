Il nuovo Bancomat divide Intesa e Unicredit

Il fondo Fsi ha firmato un accordo per entrare in Bancomat spa, investendo 100 milioni di euro. L’obiettivo principale di questa operazione è diventare l’azionista di maggioranza relativa, detenendo una quota tra il 30 e il 40%.

Bancomat, noto principalmente per i prelievi di denaro, ha l’intenzione di espandersi nel settore dell’e-commerce e dei portafogli digitali. Al momento, circa l’85% dei ricavi di Bancomat proviene dai pagamenti effettuati con Pagobancomat.

L’obiettivo dell’azienda è quello di realizzare un progetto europeo che consenta di superare le frontiere. Questo significa che Bancomat cercherà di fornire i propri servizi anche al di fuori dei confini nazionali, consentendo così agli utenti di effettuare pagamenti in diverse nazioni.

Questa strategia ambiziosa è supportata dal fondo Fsi, che fornirà un finanziamento significativo per consentire a Bancomat di espandersi e raggiungere gli obiettivi prefissati. Grazi alla partnership con il fondo Fsi, Bancomat potrà utilizzare le risorse finanziarie e le competenze del fondo stesso per sviluppare nuove soluzioni nel campo dei pagamenti digitali e dell’e-commerce. Inoltre, la presenza del fondo Fsi garantirà una maggiore stabilità finanziaria all’azienda, consentendole di affrontare con successo la sfida di superare le frontiere e di conquistare nuovi mercati.

Questo accordo offre grandi opportunità sia per Bancomat che per il settore del calcio spagnolo, in quanto il fondo Fsi è un investitore di riferimento nel settore dello sport. Infatti, il fondo Fsi è attivamente coinvolto nell’acquisizione e nella gestione di vari club di calcio, offrendo loro supporto finanziario e strategico.

In conclusione, l’ingresso del fondo Fsi in Bancomat spa rappresenta una svolta significativa per entrambe le parti coinvolte. Bancomat potrà contare sulla solidità finanziaria e sulle competenze del fondo Fsi per espandere la propria attività nel settore dell’e-commerce e dei pagamenti digitali, mentre il fondo Fsi avrà un’opportunità di investimento interessante nel promettente settore finanziario.