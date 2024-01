Il Papa intervistato da Fazio: sembra un dialogo tra amici

Papa Francesco, durante un’intervista condotta da Fabio Fazio per il programma “Che tempo che fa” su Nove, ha risposto alle domande sulla sua salute, confermando di essere ancora vivo e in buone condizioni. La scelta del Papa di apparire in TV con Fazio solleva diversi interrogativi sul motivo di questa scelta.

Durante l’intervista, Papa Francesco ha espresso preoccupazione per la diffusione delle armi e l’escalation bellica nel mondo. Ha sottolineato la necessità di lavorare per la pace e di favorire il dialogo tra le nazioni. Inoltre, il Pontefice ha rivelato di sentirsi solo e ha espresso il desiderio di cercare conforto attraverso una grande platea mediatica.

Il Papa ha sollevato anche alcune questioni interne alla Chiesa, come le polemiche, la riforma della Curia Romana e le critiche dei vescovi e dei fedeli sulla benedizione delle coppie omosessuali. Papa Francesco ha smentito le voci sulle sue dimissioni, affermando di essere ancora vivo e di non avere né pensieri né desideri in tal senso.

Durante l’intervista, Papa Francesco ha evitato di utilizzare un linguaggio teologico, preferendo descriversi come un pastore e un parroco. Ha insistito sull’importanza di essere vicini alle persone e di condividere le gioie e i dolori della vita quotidiana.

Alla fine dell’intervista, Papa Francesco ha fatto un appello ai telespettatori, chiedendo loro di pregare per lui affinché possa continuare a svolgere il suo dovere senza fallire. Ha sottolineato l’importanza della spiritualità e dell’amore verso il prossimo nella vita di ognuno.

Questo incontro tra Papa Francesco e Fabio Fazio ha offerto uno sguardo intimo sulla vita e sulle preoccupazioni del Pontefice. Ha dimostrato il suo desiderio di connettersi con il pubblico attraverso i media e la sua volontà di lavorare per un mondo migliore. La sua speranza è che le persone possano unirsi in preghiera per sostenerlo nel suo ruolo di guida spirituale.