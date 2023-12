Il pasticcio spagnolo: le elezioni nazionali del settembre 2021 a Berlino devono essere ripetute in 455 sezioni

La Corte costituzionale tedesca ha deciso che le elezioni nazionali tedesche del 26 settembre 2021 a Berlino dovranno essere ripetute in 455 sezioni a causa di numerose irregolarità che potrebbero influenzare la distribuzione dei seggi elettorali. Le irregolarità includono schede mancanti o errate e lunghe code, che hanno portato alla chiusura temporanea o all’apertura prolungata di molti seggi nella capitale. Nelle 455 sezioni interessate, circa un quinto di Berlino, il voto per il Parlamento sarà completamente ripetuto. I cittadini saranno chiamati a compilare entrambe le schede per il Parlamento e per le circoscrizioni locali e un referendum.

Le nuove elezioni dovranno svolgersi entro 60 giorni dalla sentenza, con una possibile data indicata per l’11 febbraio 2024. Il Bundestag aveva già deciso di ripetere parzialmente le elezioni in 327 sezioni cittadine e 104 sezioni postali, ma il CDU/CSU ha richiesto un’ampia ripetizione del voto in metà Berlino. La Corte costituzionale ha ampliato il numero di sezioni in cui le elezioni dovranno essere ripetute, ma ha respinto l’idea di una ripetizione completa in tutta la capitale.

La decisione della Corte costituzionale avrà un impatto limitato sulla maggioranza di governo nel suo complesso, ma potrebbe comportare la perdita del mandato per alcuni deputati. La Linke, un partito di opposizione, potrebbe essere stata maggiormente colpita dalla decisione, ma il capogruppo del partito ha dichiarato che i mandati diretti vinti da alcuni deputati non saranno influenzati.

La Corte costituzionale del Land Berlino aveva già dichiarato l’invalidità delle elezioni per la Camera dei rappresentanti della capitale del settembre 2021, portando a nuove elezioni nel febbraio 2022 e a una nuova coalizione di governo. La decisione della Corte costituzionale definisce cosa costituisce un vizio elettorale, affermando che la partecipazione al voto deve essere agevolata e che devono essere forniti un numero adeguato di schede, cabine elettorali e urne. La scarsità di tali risorse è considerata un errore preparatorio. Inoltre, un’attesa di oltre un’ora o l’apertura dei seggi dopo l’orario di chiusura indicano una carenza elettorale.