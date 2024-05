In Cina i prezzi aumentano per il terzo mese consecutivo, un segnale positivo per leconomia del paese in crisi

In Cina, ad aprile, i prezzi al consumo sono aumentati per il terzo mese consecutivo, segnando un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,3% rispetto ad aprile 2023. Questo aumento è significativo in quanto segue un periodo di calo dei prezzi, indicando una domanda di consumi poco sostenuta. Tuttavia, l’inflazione in Cina rimane ancora molto moderata rispetto ad altre economie avanzate.

I dati di aprile mostrano che la domanda cinese di consumi è tornata dinamica, mettendo pressione sui prezzi. Questo è un segnale positivo per l’economia cinese, che sta superando diverse sfide come la crisi nel settore immobiliare, l’alto tasso di disoccupazione giovanile e la bassa crescita dei consumi e delle esportazioni.

Il Prodotto Interno Lordo cinese è cresciuto del 5,3% nel primo trimestre del 2024, superando le aspettative degli analisti internazionali. Questi dati indicano una ripresa economica in Cina, nonostante le sfide affrontate nel recente passato.

Mentre l’aumento dei prezzi al consumo potrebbe preoccupare alcuni, è un segnale di maggiore attività economica e una ripresa della domanda interna nel paese. L’economia cinese sembra essere sulla buona strada per una solida ripresa, mantenendo un tasso di inflazione moderato e una crescita economica sostenuta.