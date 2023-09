Incendio a Roma, capannoni con palestra e negozi al Trullo vanno a fuoco: “Un boato, poi la tapparella delle finestre…” – Roma Today

Questa mattina si è verificato un incendio di vaste dimensioni al Trullo. La palestra ASD New Era Academy è andata completamente a fuoco, insieme ai capannoni adiacenti. Sono intervenuti i carabinieri dell’Eur, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Il rogo ha generato un’importante colonna di fumo visibile in tutto il quadrante Ovest. Dopo molte difficoltà, i pompieri sono riusciti a contenere l’incendio e impedirne la propagazione agli edifici vicini. Due palazzine limitrofe sono state evacuate a scopo precauzionale.

Secondo le prime indagini svolte, sembra che l’incendio sia partito dalla palestra durante i lavori di ristrutturazione. All’interno dell’area industriale si trovano anche un negozio di tessuti e una falegnameria, che potrebbero aver agevolato l’espansione delle fiamme. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, in passato infatti si era già verificato un incendio simile. Questa situazione ha richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, dotate di tre autobotti, due autoscale e il Carro Autoprotettori. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori ha permesso di gestire l’emergenza in modo efficace e tempestivo.

L’incendio ha causato danni ingenti alla struttura della palestra e dei capannoni adiacenti, facendo temere per il futuro dei numerosi atleti che frequentavano l’ASD New Era Academy. Al momento, si stanno già intraprendendo le necessarie valutazioni per determinare i tempi e le modalità di ricostruzione delle strutture compromesse dall’incendio. Nel frattempo, gli atleti e i collaboratori della palestra saranno costretti a trovare alternative temporanee per le loro attività.

Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Sono in corso accertamenti per stabilire eventuali responsabilità o negligenze nella gestione dei lavori di ristrutturazione che avrebbero potuto scatenare le fiamme. Inoltre, saranno valutati i mezzi di sicurezza presenti nella struttura e l’efficacia delle procedure di evacuazione dei presenti.

L’incendio al Trullo ha generato un grande spavento nella comunità locale e ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona. Gli organi competenti si stanno attivando per garantire la sicurezza delle persone e delle attività commerciali presenti nell’area. Saranno necessari ulteriori accertamenti e interventi per ripristinare completamente la normalità nella zona colpita dall’incendio.