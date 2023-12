Incidente a Bientina, auto nel canale: morte zia e nipote

Tragedia a Bientina: due donne morte dopo l’incidente stradale

Bientina, 26 dicembre – Una terribile tragedia si è consumata questa mattina nella città toscana di Bientina, in provincia di Pisa. Due donne, Monica Donati, 62 anni, residente a Pontedera, e sua nipote di 40 anni, Jenny Donati, residente a Bientina, sono decedute a seguito di un incidente stradale.

Le due donne erano a bordo di un’auto che è rimasta gravemente danneggiata dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere. L’incidente, avvenuto in località ancora da individuare, ha visto la macchina cappottarsi e finire nel canale fluviale situato accanto alla strada.

I soccorsi sono immediatamente giunti sul posto per tentare di salvare le vittime, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Ancora non sono state fornite informazioni precise sulle cause dell’incidente, che al momento rimangono avvolte nel mistero.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è raccolta in un raccapricciante lutto per piangere la perdita di due vite innocenti. “È una vera e propria tragedia che si è abbattuta su di noi”, ha dichiarato un residente locale. “Le vittime erano donne molto amate e rispettate nella nostra comunità. Saranno sempre ricordate”.

Le autorità competenti stanno attualmente investigando sull’incidente al fine di comprendere le circostanze che l’hanno causato. È probabile che saranno necessari ulteriori accertamenti e indagini per giungere a una conclusione.

Questa terribile tragedia ricorda l’importanza di guidare in modo responsabile e di prestare attenzione sulle strade, al fine di evitare incidenti. La comunità di Bientina si unisce nel cordoglio per le due donne tragicamente scomparse e si stringe attorno alle rispettive famiglie per offrire loro supporto e conforto in questo momento difficile.