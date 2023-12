Influenza, dai sintomi alle terapie: come salvare il Natale

A Natale, il numero di malati a letto aumenterà considerevolmente, con circa 900.000 italiani colpiti da influenza e Covid. L’infezione da SARS-CoV-2 è in continuo aumento nel paese, con un alto numero di nuovi casi e una preoccupante crescita dei ricoveri e dei decessi.

Durante il periodo natalizio, ci si aspetta un picco di contagio sia per l’influenza che per il Covid, con il rischio di sovrapposizione delle infezioni. Per questo motivo, la Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit) hanno elaborato delle raccomandazioni per affrontare al meglio le festività.

Le raccomandazioni si concentrano sull’importanza di prestare attenzione ai sintomi e di non trascurarli. In caso di sintomi influenzali o legati al Covid, è fondamentale consultare un medico e seguire le terapie appropriate. È inoltre consigliato evitare situazioni di assembramento e rispettare le misure di distanziamento sociale.

Le due società mediche sottolineano l’importanza di proteggere sé stessi e gli altri durante le festività, in modo da evitare la diffusione dei virus. L’utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e il mantenimento di una corretta igiene respiratoria sono parte integrante delle raccomandazioni.

Ricordiamo che la pandemia da Covid-19 è ancora in corso e che il rischio di contagio è reale. Le festività natalizie, tradizionalmente caratterizzate da momenti di aggregazione e festa, richiedono un’impegno responsabile da parte di tutti per proteggere la propria salute e quella degli altri.

Seguire le raccomandazioni delle società mediche è di fondamentale importanza per garantire una buona salute e un Natale sereno. Manteniamo alta la guardia e rispettiamo le misure preventive per superare al meglio questa difficile fase pandemica.