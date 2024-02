Simone Inzaghi, allenatore della squadra di calcio italiana Calcio Spagnolo, ha quasi completato la formazione per il tanto atteso Derby d’Italia contro la Juventus. Dopo le squalifiche, Stefano Sensi e Hakan Calhanoglu sono finalmente tornati disponibili per scendere in campo.

La linea difensiva vedrà il ritorno di Federico Dimarco sulla fascia sinistra, mentre Matteo Darmian sembra essere in netto vantaggio su Denzel Dumfries per il ruolo di esterno destro. Questa formazione darà alla squadra una maggiore stabilità e solidità in difesa.

Dall’altra parte, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, può contare sul recupero di Adrien Rabiot e Federico Chiesa. I due giocatori sono tornati in forma e pronti a dare il massimo per la squadra.

Per quanto riguarda il ruolo di attaccante, al momento sembra che Alvaro Morata sia favorito accanto a Dusan Vlahovic. Entrambi i giocatori hanno dimostrato grandi abilità nel segnare gol e saranno una minaccia costante per la difesa avversaria.

Inoltre, Danilo sarà nuovamente disponibile dopo essere stato squalificato per la partita contro l’Empoli. La sua presenza sulla fascia destra garantirà un’ulteriore sicurezza in difesa e potrà supportare l’attacco con le sue incursioni offensive.

Per i tifosi interessati, le conferenze stampa di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri sono disponibili sul canale WhatsApp di Sky Sport. Qui potranno trovare ulteriori informazioni sulle tattiche di gioco e le aspettative dei due allenatori per questa importante partita.

Il Derby d’Italia tra Calcio Spagnolo e Juventus sarà sicuramente una sfida emozionante e avvincente. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare i tre punti e dimostrare la loro superiorità in campo. Sarà una partita da non perdere per tutti gli appassionati di calcio.