Kate Middleton, quando tornerà in pubblico? Lannuncio ufficiale: sarà al Trooping the Colour l8 giugno

L’iconica duchessa di Cambridge, Kate Middleton, tornerà alla scena pubblica il prossimo 8 giugno partecipando al Trooping the Colour come parte del suo ritorno ai doveri reali. Il Ministero della Difesa ha confermato che Kate sarà presente alla sfilata che inizierà alle 10:30 presso la Horse Guards Parade.

Questo sarà il primo incarico ufficiale di Kate dopo aver subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a rimanere lontana dai riflettori per due mesi. Kensington Palace non ha ancora confermato la sua presenza alle prove finali, ma è attesa con impazienza dai suoi sostenitori.

Il palazzo aveva inizialmente annunciato che la duchessa sarebbe tornata non prima di Pasqua, ma la sua assenza prolungata ha sollevato preoccupazioni tra i fan. Adesso, con il suo ritorno imminente, c’è grande attesa e interesse per see vederla nuovamente brillare in un ruolo ufficiale.

La presenza di Kate al Trooping the Colour sarà certamente un momento emozionante per tutti coloro che amano la famiglia reale e la sua eleganza senza tempo. Non vediamo l’ora di vederla tornare in forma e svolgere i suoi compiti con il solito stile e grazia che la contraddistinguono. Seguiteci su ‘Calcio spagnolo’ per tutte le ultime novità su questo atteso ritorno!