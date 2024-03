La banca deve risarcire chi è vittima di phishing? La legge si è espressa sulle truffe online

Le banche sono chiamate a risarcire i clienti vittime di phishing

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che le banche devono adottare misure preventive per proteggere i propri clienti dai rischi delle truffe online, in particolare quelle legate al phishing. Questa tecnica è sempre più diffusa e rappresenta un grave pericolo per gli utenti, poiché consente ai truffatori di rubare dati sensibili o numeri di conto.

La sentenza è stata emessa dopo il ricorso di un cliente truffato tramite una mail fraudolenta da Poste Italiane. La banca è stata condannata al pagamento di 2.900 euro alla vittima, poiché non ha adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare la truffa. Tuttavia, la sentenza chiarisce che in caso di totale negligenza del cliente, l’istituto bancario non è tenuto a risarcire la vittima.

Le truffe online stanno diventando sempre più comuni e le banche devono agire con prontezza per proteggere i propri clienti. La Cassazione ha sottolineato che le istituzioni finanziarie devono adottare soluzioni efficaci per prevenire le truffe online e, in caso di fallimento, sono obbligate a risarcire i clienti truffati.

Questa sentenza è un importante precedente che potrebbe portare a un cambiamento significativo nel modo in cui le banche affrontano le questioni legate alla sicurezza online. I clienti possono sentirsi più protetti sapendo che le istituzioni finanziarie sono responsabili della protezione dei loro dati e del loro denaro.