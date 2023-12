La cinese Byd sulla via di superare Tesla come primo produttore mondiale di auto elettriche

BYD, la casa automobilistica cinese, potrebbe presto superare Tesla come leader mondiale nella vendita di veicoli elettrici. Grazie alla sua forte presenza nel mercato interno cinese, il più grande al mondo, BYD sta cercando di espandersi anche all’estero, puntando a conquistare nuovi mercati. Uno dei punti di forza di BYD è il prezzo dei suoi modelli, che sono particolarmente economici rispetto a quelli di Tesla e altre case automobilistiche.

Il modello principale di BYD, la “Song”, è venduto in Cina a circa 16mila euro e ha registrato quasi 500mila unità vendute nei primi dieci mesi dell’anno. A confronto, la Model Y di Tesla, una delle vetture più economiche dell’azienda, costa il doppio ed è stata acquistata da 346mila persone. BYD offre anche auto di fascia medio-alta, come la Denza D9, che costa oltre 40mila euro e ha registrato quasi 100mila vendite nei primi dieci mesi dell’anno.

Le esportazioni di auto cinesi hanno raggiunto quelle del Giappone, patria di Toyota, che rimane leader globale in termini di volumi produttivi. BYD ha avuto successo nelle vendite di auto in India, Brasile ed Australia, alimentando le ambizioni di altri marchi automobilistici cinesi di affermarsi sui mercati internazionali.

In Cina, le auto elettriche rappresentano il 26% delle vendite totali, mentre in Europa sono solo il 15% e negli Stati Uniti l’8%. Gli Stati Uniti hanno adottato l’anno scorso l’Inflation Reduction Act per favorire la produzione domestica di auto elettriche e limitare la concorrenza cinese. Tuttavia, l’entusiasmo generato da questo provvedimento sembra essersi affievolito, come dimostrano i dati sulle immatricolazioni di auto elettriche di ottobre e novembre che sono inferiori rispetto ad agosto e settembre.

La crescita di BYD rappresenta una sfida importante per Tesla e altri produttori di auto elettriche. Nonostante i prezzi più bassi dei suoi modelli, BYD è riuscita a conquistare una fetta significativa del mercato globale. Sarà interessante vedere come evolverà la competizione tra queste due case automobilistiche nel futuro.