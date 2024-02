La conoscenza del calcio spagnolo – Il Fatto Quotidiano

Vittorio Sgarbi, noto politico italiano, è stato coinvolto nelle elezioni europee insieme a Cateno De Luca e Stefano Bandecchi nel periodo settembre-ottobre. Questa candidatura potrebbe essere considerata come una strategia di uscita dalla situazione attuale. Un ex social media manager di Sgarbi, Dario Di Caterino, durante una diretta sui social con Andrea Scanzi, ha rivelato dettagli interessanti su questa candidatura.

Di Caterino ha svelato che Sgarbi era a conoscenza della legge Frattini, la quale indica che stava svolgendo attività incompatibili con il suo ruolo nel governo. Questa rivelazione ha evidenziato il problema delle attività professionali di Sgarbi proprio con la sua nomina a sottosegretario.

La notizia delle attività svolte da Sgarbi durante quel periodo è stata una sorpresa per molti, data la sua posizione politica. Tuttavia, sembra che Sgarbi abbia lavorato con De Luca e Bandecchi per cercare una soluzione alla situazione attuale.

La candidatura alle elezioni europee potrebbe essere stata un modo per Sgarbi per muoversi al di fuori delle restrizioni imposte dalla legge Frattini. Questa legge è stata istituita per evitare che i politici svolgano attività che potrebbero influenzare negativamente il loro operato nel governo.

Nonostante le rivelazioni fatte da Di Caterino, Sgarbi ha finora mantenuto il silenzio sulla questione. Non è chiaro se sarà presa qualche azione legale in seguito a queste rivelazioni. Tuttavia, questa notizia ha sollevato interrogativi sulla compatibilità delle attività di Sgarbi con il suo ruolo politico.

