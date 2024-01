La Dea sorprende San Siro: 1-2 contro il Milan, lAtalanta in semifinale di Coppa Italia – ilGiornale.it

L’Atalanta vince 2-1 contro il Milan a San Siro e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Gasperini ha ottenuto la vittoria grazie alla doppietta di Koopmeiners, che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Leao. Il Milan, a causa della mancanza di difensori a disposizione, ha schierato un insolito modulo 3-4-3, mentre l’Atalanta ha risposto con il tradizionale 3-4-2-1.

La partita è iniziata con il Milan che si è mostrato pericoloso, ma è stata l’Atalanta a prendere gradualmente il controllo del match. Prima del gol di Leao al 44′, la squadra di Gasperini ha avuto diverse occasioni, con Holm e De Roon che hanno fallito davanti alla porta. Tuttavia, la doppietta di Koopmeiners è arrivata poco dopo il gol del Milan, con un’azione simile ma tutta a terra.

Nella seconda metà del match, Koopmeiners ha costretto Maignan a una deviazione in angolo, mentre Leao ha sfiorato di poco il filtrante per Calabria. Al minuto 57 è avvenuto l’episodio chiave, con un penalty assegnato all’Atalanta per un fallo di Jimenez su Miranchuk. Koopmeiners ha trasformato il penalty, portando l’Atalanta in vantaggio.

Nonostante i cambi effettuati dal Milan, è stata l’Atalanta a creare le occasioni migliori, con un tiro di Miranchuk che ha sfiorato il palo. Il Milan ha cercato di pareggiare, ma la difesa dell’Atalanta ha tenuto duro. Alla fine, l’Atalanta si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina.

Durante la partita, Gasperini è stato espulso, mentre Hernandez, Leao ed Ederson hanno ricevuto un’ammonizione. La vittoria dell’Atalanta è stata una grande soddisfazione per i tifosi, che ora sono in attesa delle prossime sfide della squadra.