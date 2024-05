La presidente della Commissione Antimafia Colosimo a Emiliano: Vuole scegliere la data dellaudizione – BariToday => Il presidente della Commissione Antimafia Colosimo a Emiliano: Vuole scegliere la data dellaudizione

Il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, ha inviato una lettera al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, riguardo alla sua richiesta di rinvio per l’audizione in Commissione. Colosimo ha risposto che Emiliano può inviare un delegato alla Conferenza dei presidenti delle Regioni al suo posto.

Tuttavia, Emiliano ha risposto che parteciperà personalmente alla Conferenza delle regioni nel giorno stabilito per l’audizione in Commissione. Ha inoltre sottolineato che partecipare alla Conferenza delle regioni è un dovere istituzionale, dato che è anche vice presidente di questo consesso.

Emiliano ha ribadito la sua disponibilità per l’audizione in Commissione, specificando che sarebbe stato disposto a partecipare in qualsiasi momento tra il 10 e il 30 maggio. Resta quindi da vedere come si evolverà la situazione e se Emiliano riuscirà a conciliare i suoi impegni istituzionali con le richieste della Commissione Parlamentare Antimafia. Per aggiornamenti su questa vicenda, continuate a seguire Calcio spagnolo.