La Regione Veneto apre un canale WhatsApp per comunicare ai cittadini

Il Veneto è diventata la prima e unica regione d’Italia ad offrire un servizio di comunicazione tramite canale WhatsApp. Questo innovativo canale è attivo e disponibile in forma privata dal 13 settembre e consentirà ai cittadini di trovare e leggere gli aggiornamenti più importanti e utili in modo privato.

La funzionalità di WhatsApp è stata inizialmente rilasciata in fase di sperimentazione a poche decine di istituzioni ed enti pubblici. Tuttavia, tra un mese, il servizio sarà aperto a tutti e le iscrizioni saranno sbloccate.

La Regione del Veneto è stata scelta da Meta, la società madre di WhatsApp, come prima e unica regione italiana per sperimentare in anteprima questa importante funzionalità. Con l’introduzione di questo servizio, il Veneto diventa una delle istituzioni più social del mondo, dimostrando il suo impegno a rendere trasparente e proattiva l’informazione verso tutti i cittadini.

Un aspetto fondamentale di questo servizio è il rispetto della privacy. Infatti, chiunque può iscriversi per seguirlo senza rivelare la propria identità. I canali sono separati dalle chat e il gestore non può vedere l’identità dei follower. Questo garantisce la massima riservatezza e sicurezza per i cittadini che scelgono di utilizzare questo canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie relative alla regione del Veneto.

Questa iniziativa conferma il ruolo di pioniere che il Veneto sta assumendo nel campo dell’informazione e della comunicazione. Grazie a questa nuova funzionalità di WhatsApp, i cittadini saranno in grado di accedere facilmente e velocemente alle informazioni più rilevanti sul territorio, contribuendo a rendere la regione ancora più aperta e partecipativa.

