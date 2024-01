La strepitosa ascesa di Nadal nel ranking ATP: già conquistate oltre 200 posizioni! Fino a dove può arrivare a Brisbane – OA Sport

Rafael Nadal, numero 672 al mondo, ha sorpreso tutti al torneo ATP 250 di Brisbane. Il giocatore spagnolo è riuscito a scalare ben 221 posizioni grazie a due vittorie nel torneo. La sua ultima vittoria gli ha permesso di raggiungere il 451º posto virtuale nel ranking ATP con 95 punti.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Se Nadal riuscirà a vincere ai quarti di finale, balzerebbe al 350º posto virtuale nel ranking ATP. Non solo, se dovesse arrivare in semifinale e vincere, si piazzerebbe al 275º posto virtuale. Anche in caso di finale vittoriosa, Nadal guadagnerebbe ancora posizioni e arriverebbe al 206º posto virtuale nel ranking ATP.

Tuttavia, la scalata di Nadal non si ferma qui. Il giocatore potrebbe presentarsi agli Australian Open vicino alla top-200, rendendolo un avversario temibile per i suoi avversari. Sappiamo che il record per il ranking più alto a vincere uno Slam appartiene a Mark Edmondson, che era al numero 212 quando ha vinto agli Australian Open nel 1976. Nadal potrebbe superare questo record.

La performance di Nadal a Brisbane sta dimostrando che il suo ritorno in campo dopo un periodo di inattività per infortunio potrebbe essere molto promettente. Gli appassionati di tennis sono sicuramente pronti a seguire le sue prossime sfide e vedere fino a quale posizione riuscirà a salire nel ranking ATP.