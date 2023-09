La vendita della Juventus da Elkann? Le indiscrezioni del Giornale e la smentita di Exor – Corriere della Sera

“Gli Agnelli mettono in vendita la Juventus? L’indiscrezione de Il Giornale ha suscitato interesse nel mondo dello sport e della finanza. Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, ha smentito la notizia di vendita, definendola priva di fondamento. John Elkann ha preso il comando della società dopo l’uscita di scena di Andrea Agnelli. Si sta riflettendo sul futuro della Juventus, soprattutto in vista di un bilancio che richiederà agli azionisti di ripianare le perdite. L’articolo del Giornale sottolinea la crisi sia societaria che economica della Juventus e l’ipotesi di cessione non è esclusa. Cristiano Giuntoli sta svolgendo un’opera di bonifica contabile per mettere la società sul mercato.”

Titolo: La Juventus potrebbe essere venduta? L’indiscrezione alimenta speculazioni

Secondo un recente articolo de Il Giornale, la famiglia Agnelli potrebbe mettere in vendita la storica squadra di calcio, la Juventus. Questa notizia ha suscitato grande interesse sia nel mondo dello sport che in quello della finanza.

Tuttavia, Exor, la holding degli Agnelli, ha prontamente smentito questa voce, definendola priva di fondamento. La società ha ribadito il proprio impegno e la volontà di continuare a investire nella Juventus.

La notizia della possibile vendita arriva dopo l’uscita di scena di Andrea Agnelli, che ha lasciato il comando della società nelle mani di John Elkann. Questo cambio di leadership ha fatto sorgere interrogativi sul futuro della squadra.

In particolare, si riflette sul modo in cui la Juventus affronterà una situazione finanziaria difficile, che richiederà agli azionisti di ripianare le perdite. L’articolo de Il Giornale sottolinea la crisi sia societaria che economica della squadra, lasciando aperta la possibilità di una vendita.

Al momento, si sta svolgendo un’opera di bonifica contabile condotta da Cristiano Giuntoli, con l’obiettivo di mettere la società sul mercato. Tuttavia, bisognerà vedere se questa strategia verrà effettivamente attuata o se la squadra continuerà a essere di proprietà degli Agnelli.

Insomma, la Juventus si trova ad affrontare una fase di incertezza e di riflessione sul suo futuro. Gli appassionati di calcio e gli esperti finanziari rimangono in attesa di sviluppi per capire quale sarà il destino della squadra.