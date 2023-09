Lazio, Immobile e Luis Alberto a riposo contro il Torino? Le ultime

La Lazio cerca la sua prima vittoria interna nella Serie A e si scontrerà con il Torino allo Stadio Olimpico. Dopo le difficoltà contro il Monza, il mister Sarri potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione della squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, sia Ciro Immobile che Luis Alberto potrebbero finire in panchina. Sarri potrebbe optare per nuove soluzioni tattiche per migliorare le prestazioni della squadra. La decisione di lasciare Immobile e Luis Alberto in panchina potrebbe sorprendere i tifosi, ma potrebbe essere un tentativo di rilanciare il gioco della squadra. L’incontro contro il Torino rappresenta un’importante opportunità per la Lazio di conquistare la sua prima vittoria interna e ritrovare la fiducia dei tifosi.

