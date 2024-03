Le regole per vivere più a lungo: segui queste 8 per guadagnare fino a 24 anni in più secondo gli scienziati

Otto regole per vivere più a lungo: lo studio dell’American Journal of Nutrition

Un recente studio pubblicato sull’American Journal of Nutrition ha rivelato otto semplici regole che possono aiutare a vivere più a lungo. La ricerca ha coinvolto oltre 700.000 veterani americani di età compresa tra 40 e 99 anni, evidenziando che gli uomini che seguono tutte e otto le abitudini raccomandate potrebbero vivere in media 24 anni in più rispetto a quelli che non le seguono. Per le donne, l’adozione di questi comportamenti potrebbe significare 21 anni di vita in più.

I fattori a rischio più significativi individuati nello studio includono la scarsa attività fisica, l’uso di oppioidi e il fumo. Altri fattori come stress, abuso di alcol, cattiva alimentazione e scarsa igiene del sonno sono associati a un aumento del rischio di mortalità.

Le otto abitudini fondamentali per vivere più a lungo includono essere attivi fisicamente, non fumare, gestire lo stress, seguire una dieta sana, avere una buona igiene del sonno e coltivare relazioni sociali positive. L’adozione di uno stile di vita sano può contribuire a ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache, mentre anche l’adozione di abitudini più sane in età avanzata può aiutare a vivere più a lungo.

L’importanza della medicina dello stile di vita nel trattamento delle cause alla base delle malattie croniche è sottolineata da questo studio, che evidenzia come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano fare la differenza nella longevità e nella qualità della vita.