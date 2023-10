LIA che riconosce la password dal suono: attenzione a digitarle in pubblico

L’intelligenza artificiale (IA) sta raggiungendo traguardi sempre più ambiziosi, ma questo potrebbe preoccupare molti utenti. Infatti, l’IA viene già utilizzata dagli hacker in vari settori dell’informatica. Recentemente, uno studio britannico ha rivelato che esistono software dotati di IA in grado di decifrare ciò che stiamo digitando, semplicemente ascoltando il suono dei tasti. I ricercatori britannici sono riusciti ad insegnare a un software a riconoscere il rumore dei tasti premuti su una tastiera. Questo potenzialmente apre la porta a un rischio, ovvero la possibilità di decifrare ciò che una persona scrive, comprese le password.

Tuttavia, è importante notare che l’IA ha bisogno di dati di addestramento specifici per riconoscere le modalità di digitazione di una persona. Quindi, per accedere ai dati di digitazione, un hacker dovrebbe prima riuscire ad hackerare il computer o lo smartphone dell’utente. Inoltre, la presenza di rumori di sottofondo può rendere difficile la cattura di dati utili. Ci sono anche casi particolari, come l’uso del tasto “Shift”, che rendono difficile per il software comprendere quando l’utente sta utilizzando una combinazione di tasti.

Per il momento, non sembra che il problema dell’IA che decifra ciò che viene digitato sia diffuso su larga scala. Tuttavia, è sempre importante rimanere vigili e adottare le corrette misure di sicurezza informatica. In futuro, potrebbero essere necessari ulteriori sforzi per proteggere la nostra privacy digitale da potenziali attacchi basati sull’uso dell’IA. Resta da vedere come gli sviluppatori e gli esperti di sicurezza affronteranno questa sfida nel prossimo futuro.