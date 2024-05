LUnione Europea migliora liPad: iPadOS deve adeguarsi al Digital Market Act

L’Unione Europea impone al colosso tecnologico Apple di conformarsi al Digital Market Act anche per l’iPad e il suo sistema operativo iPadOS. La Commissione ha stabilito che iPadOS, con il suo vasto numero di utenti business e consumer, possa essere considerato un gatekeeper e ha dato sei mesi al gigante della tecnologia per adeguarsi alle regole del DMA.

La UE critica Apple per disincentivare gli utenti a passare ad altri sistemi operativi per tablet, ma allo stesso tempo riconosce che l’arrivo del DMA potrebbe portare vantaggi al colosso tecnologico, aumentando il suo fatturato.

Tuttavia, l’Unione Europea sembra non comprendere il rapporto qualità-prezzo e le migliaia di app aziendali disponibili sull’iPad, che lo rendono il tablet preferito per il pubblico business. La presenza di app aziendali per iPad è un vantaggio per le aziende che cercano compatibilità e stabilità, mentre la possibilità di caricare app di terze parti è apprezzata sia dagli utenti consumer che aziendali.

Inoltre, la controversa Core Technology Fee potrebbe portare ad un aumento dei profitti per Apple, con sviluppatori che prendono in considerazione il mercato Apple per le proprie app. Resta da vedere come Apple si adeguerà alle regole del DMA e quali saranno le conseguenze per l’azienda e per gli utenti di iPad in Europa.