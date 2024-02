Malattie infiammatorie croniche intestinali: cosè e quali sono i sintomi da monitorare – Calcio spagnolo

Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, come la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, stanno aumentando in Italia, con un incremento del 50% nel numero di casi negli ultimi 30 anni. Attualmente, si stima che ci siano almeno 250.000 malati nel paese, ma secondo le previsioni entro il 2030 questo numero potrebbe raddoppiare, arrivando all’1% della popolazione.

Nonostante il progresso nella ricerca medica, le cause esatte di queste malattie non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, si ritiene che fattori come l’alimentazione, il fumo, lo stress e l’uso di determinati farmaci possano contribuire alla loro insorgenza.

Recentemente, è stato scoperto che alcuni segnali premonitori delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino possono essere rilevati nel sangue, anni prima della comparsa dei sintomi clinici. Questo permette una diagnosi anticipata, che risulta fondamentale per limitare l’impatto delle malattie sulla vita dei pazienti, sia dal punto di vista fisico che emotivo ed economico.

Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino sono caratterizzate da periodi di remissione e ricaduta, il che rende difficile per i pazienti mantenere una buona qualità di vita. Fortunatamente, oggi esistono diverse opzioni terapeutiche, tra cui steroidi, immunosoppressori e farmaci biologici immunomodulanti, che possono aiutare a gestire e migliorare la condizione dei pazienti.

Tuttavia, non tutti i pazienti riescono ad ottenere un controllo ottimale della malattia. Secondo le statistiche, il 54% dei pazienti con malattia di Crohn e il 49% dei pazienti con colite ulcerosa in Italia non riescono ad avere un controllo adeguato della loro condizione.

La gestione delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino richiede un approccio personalizzato e un adeguato supporto per garantire la migliore qualità di vita possibile per i pazienti. È importante che i pazienti abbiano accesso a cure mediche specializzate e a servizi di supporto dedicati, al fine di affrontare al meglio le sfide associate a queste malattie.