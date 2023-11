Meccanismo alimentante individuato da uno studio italiano nel tumore al pancreas – TGCOM

Nuove speranze nella lotta contro il tumore al pancreas sono state scoperte grazie a uno studio condotto dall’Istituto San Raffaele di Milano. La ricerca ha evidenziato che la crescita di questa forma di cancro è favorita da una particolare alleanza tra le cellule immunitarie chiamate macrofagi IL-1beta+ e le cellule tumorali aggressive associate alle infiammazioni.

Questo circolo vizioso autoalimentato crea un ambiente favorevole alla progressione del tumore, in cui i macrofagi rendono le cellule tumorali sempre più aggressive e le cellule tumorali, a loro volta, riprogrammano i macrofagi per favorire l’infiammazione e quindi la malattia stessa.

Questa importante scoperta potrebbe cambiare radicalmente la situazione nel campo della lotta contro il tumore al pancreas, una malattia che presenta anche una forte componente infiammatoria.

Identificare le cellule immunitarie coinvolte in questo processo ha richiesto l’utilizzo di tecnologie avanzate e un lungo e accurato lavoro di analisi e collaborazione tra diverse discipline, dalla genetica alla bioinformatica. Migliaia di cellule prelevate da pazienti affetti dal tumore al pancreas sono state studiate per identificarne le caratteristiche molecolari.

In particolare, è stato individuato un gruppo specifico di macrofagi che sono responsabili di rendere le cellule tumorali sempre più aggressive.

L’obiettivo ora è quello di rompere questa alleanza, allontanando i macrofagi dalle cellule tumorali. Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti finora solo in studi di laboratorio, i ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori studi per individuare modalità adeguate per agire su questo nuovo bersaglio terapeutico.

I prossimi anni saranno fondamentali per valutare le potenzialità e i modi appropriati per utilizzare questa scoperta nel trattamento del tumore al pancreas. Grazie a questa ricerca, potrebbe essere possibile sviluppare nuovi approcci e terapie mirate per combattere questa malattia devastante.