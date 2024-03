Meghan Markle torna sui social per il nuovo marchio: aumento dei follower

La ex Duchessa Meghan Markle ha recentemente lanciato un nuovo marchio di lifestyle chiamato American Riviera Orchard attraverso il suo account Instagram. I primi 9 post del marchio hanno rapidamente guadagnato oltre 200mila follower in poche ore, dimostrando l’enorme interesse del pubblico.

Si ipotizza che American Riviera Orchard potrebbe concentrarsi sulla vendita di prodotti legati al mondo della cucina, come libri di ricette e accessori. Il marchio include una vasta gamma di prodotti tra cui libri di cucina, stoviglie, biancheria, creme spalmabili, conserve, articoli per animali domestici e attrezzatura per lo yoga.

Questa nuova impresa potrebbe segnare un nuovo capitolo per Meghan Markle, che potrebbe lanciarsi in un tipo di attività simile a figure come Martha Stewart o Gwyneth Paltrow. American Riviera Orchard sarebbe la prima attività commerciale di Meghan che vende beni fisici, segnando un cambiamento rispetto alle sue precedenti esperienze nel mondo dell’intrattenimento e della beneficenza.

Il marchio ha già un sito web dedicato con un link per iscriversi alla lista d’attesa per essere tra i primi a ricevere i prodotti. Questa mossa segue una serie di iniziative mediatiche di alto profilo avviate da Meghan e il Principe Harry dopo essersi dimessi come membri senior della casa reale britannica, inclusi accordi con Netflix e Spotify e il libro di memorie di Harry.